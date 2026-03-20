PM recupera veículo furtado e prende suspeito na Rodovia José Bonifácio

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), realizou a prisão de um indivíduo e a recuperação de um veículo furtado na noite do dia 17 de março de 2026, por volta das 21h, na Rodovia José Bonifácio.

De acordo com informações repassadas pela equipe policial, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo Chevrolet Classic, de cor prata, cujo condutor demonstrou comportamento considerado suspeito ao perceber a aproximação da viatura.

Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de abordagem com sinais luminosos e sonoros, sendo prontamente acatada pelo motorista. Durante a identificação, o condutor foi qualificado pelas iniciais I. A. do N.

Na busca pessoal, nenhum item ilícito foi localizado com o indivíduo. No entanto, após verificação dos sinais identificadores do veículo, foi constatado que o automóvel possuía registro de furto ocorrido em 9 de março de 2023, na cidade de Piabiru, no Paraná. A consulta também revelou divergência na placa, sendo identificada a placa original do veículo furtado.

Com o suspeito, os policiais encontraram ainda um aparelho celular da marca Samsung, na cor azul, uma carteira de couro preta contendo cartões bancários, a quantia de R$ 55 em dinheiro e uma mochila preta com pertences relacionados a tratamento médico.

Diante dos fatos, o indivíduo, o veículo recuperado e todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis.

🚔 Canais de denúncia

A Polícia Militar reforça que a população pode colaborar com informações por meio dos seguintes canais: