Reforma de Hospital em Verê Recebe Investimento de R$ 2,7 Milhões

O Governo do Estado anunciou a liberação de R$ 2,7 milhões destinados à reforma e ampliação do hospital de Verê. Este investimento visa aprimorar a infraestrutura da unidade de saúde, garantindo melhorias significativas em diversos setores.

Setores Beneficiados pela Reforma

A obra abrangerá melhorias em praticamente todos os setores do hospital, incluindo consultórios, urgência e emergência. Além disso, haverá uma ampliação dos leitos nas enfermarias, o que permitirá um atendimento mais eficiente à população.

Melhorias na Infraestrutura

Os recursos também serão aplicados na modernização de áreas como lavanderia, farmácia e Central de Material Esterilizável. O laboratório de análises clínicas, a cozinha, o necrotério e os setores administrativos e depósitos também passarão por importantes reformas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br