Estado Investe R$ 353 Milhões em Infraestrutura Rural em Guarapuava

O governo do estado anunciou um investimento de R$ 353 milhões destinados à melhoria da infraestrutura rural em Guarapuava e região. Este aporte financeiro visa aprimorar tanto as estradas quanto os equipamentos utilizados na manutenção das vias rurais.

Obras de Pavimentação

Do montante total, R$ 287 milhões serão aplicados em obras de pavimentação. As melhorias contemplarão as ligações entre Palmeirinha e Embaú, além de Cristalina e Marilu, proporcionando melhores condições de tráfego e segurança para os usuários destas vias.

Aquisição de Equipamentos

Os outros R$ 66 milhões serão destinados à compra de maquinários. Esses equipamentos são essenciais para a manutenção e conservação das estradas rurais, garantindo que permaneçam em boas condições de uso ao longo do tempo.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br