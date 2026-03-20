Rio de Janeiro Inaugura Centro de Impressão 3D para Próteses Personalizadas no Into

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) inaugurou o Centro Tecnológico de Impressão 3D e Reabilitação (Centir) na zona norte do Rio de Janeiro. A novidade visa aprimorar a produção de próteses personalizadas, biomodelos e guias cirúrgicos, reforçando o apoio aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Avanços Tecnológicos

A infraestrutura do novo centro permite um planejamento cirúrgico mais preciso e a criação de dispositivos sob medida. Segundo José Paulo Gabbi, diretor-geral do Into, o Centir marca um avanço significativo na oferta de tecnologia de ponta para o sistema público de saúde.

Produção e Expectativas

Nos últimos três anos, o Into produziu cerca de 70 próteses utilizando a tecnologia de impressão 3D. Com a atualização do parque tecnológico e a adição de novos equipamentos, a expectativa é triplicar a produção até 2026, atingindo aproximadamente 200 próteses anuais.

Eficiência e Sustentabilidade

As novas impressoras permitem a fabricação de peças maiores, essenciais para próteses de membros inferiores, com maior rapidez. O tempo de impressão foi reduzido de 10 para cerca de quatro horas, além de minimizar o consumo energético e ampliar o uso de diferentes tipos de filamentos.

Benefícios para a Saúde

Os equipamentos modernos também melhoram a qualidade e a resistência das próteses, tornando-as mais confortáveis para o uso diário. Além disso, os guias cirúrgicos e biomodelos auxiliam no planejamento pré-operatório, diminuindo o tempo de internação e aumentando a previsibilidade dos resultados cirúrgicos.