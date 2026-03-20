Avanços na Pavimentação e Iluminação da Ponte de Guaratuba

Os trabalhos de pavimentação e instalação de iluminação na Ponte de Guaratuba continuam progredindo conforme o cronograma. A obra, que é conduzida por um consórcio especializado, entrou em uma nova etapa com a aplicação do revestimento asfáltico no trecho que liga Matinhos a Guaratuba.

Aplicação da Última Camada de Asfalto

Nesta sexta-feira (20), o consórcio iniciou a implantação da última camada de asfalto, conhecida como CBUQ. Este processo é crucial para garantir a durabilidade e a qualidade da superfície da ponte, proporcionando mais segurança e conforto aos motoristas que transitam pela região.

Próximas Etapas da Obra

Para a próxima semana, estão agendadas as intervenções no sentido inverso, de Guaratuba para Matinhos. Este planejamento visa minimizar os impactos no tráfego e assegurar que a obra prossiga sem interrupções significativas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br