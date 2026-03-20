Ação Conjunta Apreende 5 Mil Pacotes de Cigarros Contrabandeados em Itaipulândia

Em uma operação conjunta, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Federal (PF) apreenderam uma significativa quantidade de cigarros contrabandeados em Itaipulândia. A ação faz parte da Operação Diakopí, que visa combater crimes nas regiões de fronteira.

Detalhes da Operação

A operação teve início na noite de quinta-feira, por volta das 21h, quando as autoridades observaram movimentações suspeitas de embarcações vindas do Paraguai em direção à margem brasileira do Lago de Itaipu. As equipes de segurança se dirigiram ao local e realizaram buscas na área próxima ao lago.

Resultado da Ação

Na madrugada de sexta-feira, aproximadamente às 1h30, os policiais encontraram 110 caixas de cigarros ao longo de uma trilha usada para transporte clandestino. Ao todo, foram apreendidos 5.500 pacotes de cigarros de origem paraguaia. Os materiais foram levados à Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

Impacto no Crime Organizado

A apreensão resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 280.000,00 para o crime organizado, destacando a eficiência da cooperação entre as forças de segurança no combate a atividades ilegais na região de fronteira.