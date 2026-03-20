Paraná Lança Campanha de Vacinação contra Gripe em 28 de Março

O estado do Paraná, através da Secretaria da Saúde (Sesa), dará início à 28ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza no dia 28 de março. A ação faz parte do Dia D de multivacinação, que busca aumentar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às vacinas.

Objetivo da Campanha

A iniciativa tem como meta imunizar uma parcela significativa da população, reduzindo a incidência de gripe e suas possíveis complicações. Especial atenção será dada aos grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes.

Facilitação do Acesso

Durante o Dia D, postos de saúde em todo o estado estarão abertos para assegurar que o máximo de pessoas possível receba a vacina, reforçando a importância da imunização em massa.