Carretas da Inovação levam tecnologia aos bairros de Londrina

As carretas-laboratório da Secretaria Estadual de Inovação e Inteligência Artificial estão trazendo tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual, impressão 3D e corte a laser mais próximas dos moradores de Londrina. As carretas permanecerão na cidade até 3 de abril, conforme anunciado em evento realizado na manhã de sexta-feira (20), no centro da cidade.

Experiência educativa para alunos

Alunos da Escola Municipal Vilma Rodrigues Romero tiveram a oportunidade de explorar as tecnologias oferecidas pelas carretas. Mariana Lima Furlan, estudante do 5º ano, destacou a experiência com os óculos de realidade virtual como um dos pontos altos, comparando a sensação a uma montanha-russa virtual.

Aprendizado e futuro profissional

Kátia Coutinho, assessora da secretaria estadual, explicou que os estudantes são incentivados a entender o papel da tecnologia em diversas profissões, preparando-os para um futuro onde a tecnologia será cada vez mais integrada às suas atividades profissionais.

Interação com autoridades

Durante o evento, o estudante Hugner Miguel Lorenzo compartilhou sua experiência com o prefeito Tiago Amaral, discutindo a importância da inovação para o desenvolvimento urbano e a necessidade de manter a cidade em constante evolução tecnológica.

Parcerias e impactos na comunidade

O secretário estadual Alex Canziani destacou a importância das parcerias formadas para trazer as carretas a Londrina e ressaltou a participação do município no Prêmio Nacional de Inovação, através do hub Estação 43, que promove a inovação local.