Empresas Femininas Captam R$ 151 Milhões em Programa do BRDE

Empresas lideradas por mulheres estão se destacando no cenário econômico ao contratarem R$ 151 milhões através de um programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A iniciativa é direcionada para negócios onde as mulheres ocupam cargos de liderança e detêm pelo menos 40% do capital social.

Diversidade em Setores Econômicos

O programa do BRDE abrange diversos setores da economia, incluindo agricultura, indústria, comércio, serviços e infraestrutura. Esses setores, historicamente dominados por homens, estão gradualmente incorporando uma maior diversidade de gênero em suas operações.

Impacto Econômico e Social

Iniciativas como essa do BRDE não apenas promovem a igualdade de gênero no ambiente de negócios, mas também contribuem para o fortalecimento econômico regional. Ao incentivar a liderança feminina, o programa ajuda a criar um ambiente mais inclusivo e inovador.