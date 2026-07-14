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PF indicia 48 pessoas por descontos ilegais em aposentadorias do INSS

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 14 de julho de 2026 18:31

A Polícia Federal concluiu a primeira etapa da Operação Sem Desconto, que investiga descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O relatório final resultou no indiciamento de 48 pessoas, incluindo o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-presidente do instituto, Alessandro Stefanuto.

De acordo com a investigação, os descontos irregulares atingiram aposentados vinculados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Os valores descontados entre 2019 e 2024 chegam a R$ 6,3 bilhões.

O inquérito foi iniciado em abril de 2025 e o relatório completo foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo caso. O conteúdo do documento está sob segredo de Justiça e não foram divulgados detalhes adicionais até o momento.

A Agência Brasil informou que está em contato com as defesas dos acusados, que ainda podem se manifestar sobre o caso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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