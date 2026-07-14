Espanha vence França, bate recorde de invencibilidade e volta à final da Copa após 16 anos

A seleção da Espanha garantiu vaga na final da Copa do Mundo após vencer a França por 2 a 0, em partida disputada nesta terça-feira (14) em Dallas, nos Estados Unidos. O resultado marca o retorno dos espanhóis à decisão do torneio após 16 anos, desde o título conquistado em 2010.

Além da classificação, a equipe espanhola estabeleceu um novo recorde de invencibilidade em seleções, somando 38 partidas sem derrotas desde junho de 2023, superando a marca anterior que dividia com a Itália.

O confronto foi equilibrado, com a Espanha apostando na troca de passes e pressão na saída de bola, enquanto a França buscava jogadas rápidas. O primeiro gol espanhol veio em cobrança de pênalti convertida por Mikel Oyarzabal, após falta cometida por Lucas Digne em Lamine Yamal dentro da área.

Na segunda etapa, a Espanha ampliou o placar com Pedro Porro, que aproveitou jogada trabalhada e finalizou com precisão. A França tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da sólida marcação espanhola e pouco ameaçou o gol adversário.

Com o resultado, a Espanha aguarda o vencedor do duelo entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira (15), para conhecer seu adversário na grande final marcada para domingo (19), em Nova Jersey.

Já a França disputará o terceiro lugar contra o perdedor do confronto entre argentinos e ingleses, em partida agendada para Miami.

A vitória reforça o bom momento da seleção espanhola, que conta com nomes como Rodri, eleito melhor jogador da temporada europeia, e o jovem Lamine Yamal, além do destaque decisivo de Oyarzabal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br