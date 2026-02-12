Uma nova parceria entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Iguassu Valley promete fortalecer as iniciativas de inovação na região Oeste do Paraná. Esta colaboração foi formalizada durante o Show Rural Coopavel 2026, um dos maiores eventos do setor agropecuário do Brasil.

Desenvolvimento Regional Sustentável

O protocolo assinado entre as duas entidades destaca o compromisso do BRDE em promover o desenvolvimento regional sustentável. A parceria visa apoiar projetos que impulsionem a tecnologia e a inovação, contribuindo para a modernização do setor agrícola na região.

Foco na Inovação

Com esta iniciativa, o Iguassu Valley busca fomentar um ecossistema de inovação que possa servir de modelo para outras regiões. O objetivo é criar um ambiente propício para o surgimento de novas ideias e soluções tecnológicas que possam ser aplicadas em diversas áreas, especialmente na agricultura.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br