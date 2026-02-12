A Caixa Econômica Federal deu início nesta quinta-feira (12) ao pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família. Beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1 já podem receber o auxílio, que contempla cerca de 18,8 milhões de famílias em todo o país.

Pagamento Unificado em Estados de Emergência

Além do pagamento regular, beneficiários de oito estados também receberão o crédito hoje, independentemente do número final do NIS. Essa medida se aplica a regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública, incluindo Amazonas, Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Valores e Adicionais do Benefício

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600. Há adicionais de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e um bônus de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece R$ 50 mensais por seis meses para mães de bebês de até 6 meses.

Consulta e Regras de Proteção

Informações sobre pagamento, valor e composição das parcelas podem ser acessadas pelo aplicativo Caixa Tem. Em fevereiro, cerca de 2 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, recebendo 50% do benefício por até dois anos, caso a renda de cada membro não ultrapasse meio salário mínimo.

Alterações na Regra de Proteção

Desde 2023, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. Contudo, famílias que ingressaram até maio de 2025 continuam a receber metade do benefício por dois anos.

Fim do Desconto do Seguro Defeso

A partir de 2024, os beneficiários do Bolsa Família não enfrentam mais o desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023. Este seguro é destinado a pescadores artesanais durante a piracema.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br