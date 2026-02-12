quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Mixto e Flamengo Inauguram Brasileirão Feminino 2026 em Cuiabá

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© CBF/Divulgação

Nesta quinta-feira (12), o Brasileirão Feminino 2026 terá início com a partida entre Mixto e Flamengo, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá. O jogo, que começa às 21h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Retorno do Mixto à Elite

O Mixto retorna à elite do futebol feminino após 11 anos. A equipe aposta em um elenco experiente, incluindo a goleira Thaís Helena e a meia paraguaia Fany Gauto. O técnico Adilson Galdino, conhecido por suas conquistas na Libertadores, lidera a equipe.

Estratégia do Flamengo

O Flamengo, por sua vez, alterou sua estratégia para 2025, priorizando o uso de jogadoras da base. Apesar da redução de investimentos, o clube manteve estrelas como Djeni e Cristiane. O técnico Celso Silva agora comanda a equipe, visando integrar novos talentos.

Formato do Campeonato

O Brasileirão Feminino 2026 contará com 18 equipes, duas a mais que nas edições anteriores. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. As oito melhores equipes avançam às quartas de final, enquanto as duas últimas são rebaixadas.

Expectativas e Favoritos

O Corinthians, atual hexacampeão, estreia na sexta-feira (13) contra o Atlético-MG. Considerado favorito, o time paulista busca manter sua hegemonia na competição. O Palmeiras, por outro lado, investiu na contratação de reforços como Bia Zaneratto, mirando o título em 2027.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

