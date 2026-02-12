Um novo programa da TV Paraná Turismo está explorando o turismo religioso, destacando templos históricos e santuários em Curitiba e na região metropolitana. O objetivo é apresentar esses locais como importantes atrativos turísticos para visitantes.

Riqueza Arquitetônica e Histórica

O programa evidencia a riqueza arquitetônica e a preservação histórica dos locais visitados. Cada destino oferece uma experiência única, com valor artístico e cultural que enriquece a visitação.

Experiências Únicas para Visitantes

Os templos e santuários não são apenas locais de contemplação, mas também proporcionam experiências enriquecedoras aos visitantes, que podem apreciar a beleza e a tranquilidade desses espaços.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br