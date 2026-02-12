quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Operação Desarticula Esquema de Lavagem de Dinheiro de R$ 1,1 Bilhão

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), deflagrou uma operação conjunta nesta quinta-feira (12) para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O esquema envolve um grupo empresarial atuante na distribuição de produtos eletrônicos a partir de São Paulo para todo o território nacional.

Detalhes da Operação

A operação cumpre 20 mandados de busca e três mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa mobiliza 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça, visando desmantelar as atividades em quatro endereços associados ao grupo empresarial.

Estratégia do Esquema

As vendas de produtos eletrônicos eram realizadas por uma plataforma principal, mas os pagamentos eram desviados para empresas de fachada, que serviam como contas de passagem. Notas fiscais eram emitidas por outras empresas, criando um complexo sistema de ocultação de recursos.

Impactos Financeiros

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), essa engenharia financeira permitiu uma movimentação expressiva de R$ 1,1 bilhão em sete meses, gerando uma grande diferença entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas envolvidas.

Implicações e Medidas

A operação revelou o uso de pessoas com histórico criminal como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com o objetivo de proteção patrimonial. A investigação, focada na lavagem de capitais, resultou no sequestro de bens e valores, incluindo ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos e várias contas bancárias.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

