quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Cambé
Paraná Destina R$ 25,2 Milhões para Fortalecer Políticas Públicas Femininas

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado libera mais de R$ 25 milhões para fortalecer políticas públicas para as mulh...

O governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 25,2 milhões para impulsionar políticas públicas voltadas às mulheres. Esses recursos, provenientes do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, foram aprovados pelo Conselho Estadual e visam fortalecer a autonomia feminina no estado.

Apoio à Gestão Pública

Os investimentos incluem a qualificação da gestão pública, permitindo que as instituições responsáveis pelo atendimento às mulheres possam oferecer serviços mais eficazes e abrangentes. Essa medida busca garantir que as políticas sejam implementadas de forma eficiente, atingindo o maior número possível de beneficiárias.

Expansão da Rede de Proteção

Um dos focos principais dos recursos é a ampliação da rede de proteção para mulheres em situação de vulnerabilidade. Com o aumento do financiamento, espera-se que mais municípios do Paraná possam oferecer suporte e atendimento especializado, promovendo assim um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

