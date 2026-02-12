quinta-feira, fevereiro 12, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
26.4 ° C
26.4 °
26.4 °
74 %
5.1kmh
40 %
qui
27 °
sex
28 °
sáb
32 °
dom
33 °
seg
33 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Estratégias de Segurança da PMPR para o Carnaval 2026 no Litoral

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
CB ANA NUNES CCOMSOC PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), sob a liderança do Comandante-Geral coronel Jefferson Silva, realizou uma reunião estratégica para definir as diretrizes de segurança para o Carnaval 2026 no litoral paranaense. O encontro, realizado em Matinhos, contou com a presença de autoridades das forças de segurança estaduais, incluindo o Secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Ações de Segurança no Litoral

As diretrizes discutidas visam intensificar o policiamento nos municípios de Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Haverá foco especial nas festividades da Ilha de Valadares e Ilha do Mel, assegurando a proteção da população e a tranquilidade dos foliões durante o período carnavalesco.

Participação das Forças de Segurança

O planejamento de segurança conta com a participação de diversas entidades, como a Polícia Civil, representada pelo delegado Getúlio de Moraes Vargas, e o Corpo de Bombeiros Militar, com o Subcomandante-Geral coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto. A Polícia Penal e a Polícia Científica também estão envolvidas, garantindo uma atuação integrada e coordenada.

Compromisso com a Segurança

As instituições reafirmaram o compromisso com a segurança no litoral do Paraná, prometendo uma atuação conjunta para assegurar o sucesso operacional durante o Carnaval 2026. O emprego de efetivo e recursos operacionais será intensificado para preservar a ordem pública e proteger os cidadãos.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Paraná Destina R$ 25,2 Milhões para Fortalecer Políticas Públicas Femininas
Próximo artigo
Início do Período de Isenção para Estudantes Especiais na UEL
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress