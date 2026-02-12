A Polícia Militar do Paraná (PMPR), sob a liderança do Comandante-Geral coronel Jefferson Silva, realizou uma reunião estratégica para definir as diretrizes de segurança para o Carnaval 2026 no litoral paranaense. O encontro, realizado em Matinhos, contou com a presença de autoridades das forças de segurança estaduais, incluindo o Secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Ações de Segurança no Litoral

As diretrizes discutidas visam intensificar o policiamento nos municípios de Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Haverá foco especial nas festividades da Ilha de Valadares e Ilha do Mel, assegurando a proteção da população e a tranquilidade dos foliões durante o período carnavalesco.

Participação das Forças de Segurança

O planejamento de segurança conta com a participação de diversas entidades, como a Polícia Civil, representada pelo delegado Getúlio de Moraes Vargas, e o Corpo de Bombeiros Militar, com o Subcomandante-Geral coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto. A Polícia Penal e a Polícia Científica também estão envolvidas, garantindo uma atuação integrada e coordenada.

Compromisso com a Segurança

As instituições reafirmaram o compromisso com a segurança no litoral do Paraná, prometendo uma atuação conjunta para assegurar o sucesso operacional durante o Carnaval 2026. O emprego de efetivo e recursos operacionais será intensificado para preservar a ordem pública e proteger os cidadãos.

