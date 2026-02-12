A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciou, nesta quinta-feira (12), o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) para o primeiro semestre, na modalidade de Estudante Especial. O valor da taxa é de R$ 162,00 e o prazo para envio das solicitações termina nesta sexta-feira (13).

Critérios para Isenção

Para obter a isenção, os candidatos precisam ter realizado duas doações de sangue em órgãos ou entidades oficiais nos últimos 12 meses ou ter prestado serviços em dois eventos eleitorais, consecutivos ou não, em um período válido de dois anos. Os interessados devem preencher o formulário específico disponível no edital do programa de pós-graduação desejado.

Divulgação de Resultados

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 20 de janeiro no site de cada programa que oferece disciplinas. Caso necessário, os candidatos poderão solicitar revisão do resultado no dia 23 de janeiro.

Informações sobre a Modalidade Estudante Especial

Estudantes Especiais têm a oportunidade de cursar uma ou duas disciplinas da grade curricular, o que permite conhecer a rotina do programa. No futuro, se aprovados como Estudantes Regulares, poderão solicitar a equivalência dos créditos obtidos.

Cursos Disponíveis

A UEL oferece 64 cursos de pós-graduação com vagas para Estudantes Especiais, distribuídos por seus nove centros de estudo. Estes incluem áreas como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, entre outras.

Processo de Inscrição e Matrícula

As inscrições para as disciplinas estarão abertas de 27 de fevereiro a 2 de março. O resultado dos candidatos aprovados será divulgado no dia 6 de março, e a matrícula deverá ser realizada entre os dias 11 e 12 de março. O início das aulas está marcado para o dia 13 de março.

Fonte: https://operobal.uel.br