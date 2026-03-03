spot_img
Paraná Remove Eletrônicos e Celulares da Substituição Tributária

Paraná retira eletrônicos e celulares do regime de Substituição TributáriaFoto: SEFA

O Estado do Paraná anunciou a retirada de eletrônicos e celulares do regime de Substituição Tributária. Esta medida foi aprovada no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e faz parte de um esforço para modernizar o sistema tributário estadual. A iniciativa está em linha com a transição para a Reforma Tributária.

Objetivo da Medida

O principal objetivo da retirada do regime de Substituição Tributária é eliminar a antecipação do imposto baseada em margens de valor agregado presumidas. Esta mudança busca simplificar o processo tributário e torná-lo mais eficiente para os contribuintes.

Impactos Esperados

A expectativa é que a medida traga maior transparência para o setor e reduza a carga administrativa sobre as empresas. Além disso, pode proporcionar preços mais competitivos para os consumidores finais.

