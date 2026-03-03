spot_img
Governo Facilita Expansão do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa

O governo estadual publicou um decreto que viabiliza a expansão do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. O decreto regulamenta a Lei nº 22.189/2024, que institui o programa com o objetivo de promover a articulação, integração e fomento de políticas públicas voltadas para a população idosa.

Objetivos do Programa

O programa busca promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas idosas. Além disso, visa o bem-estar não só dos idosos, mas também de seus familiares, cuidadores e da comunidade em geral. A iniciativa pretende integrar esforços para garantir melhores condições de vida para a população idosa.

Importância da Expansão

Com a regulamentação da nova lei, o programa poderá ser ampliado, permitindo uma cobertura mais abrangente e eficaz das necessidades dos idosos no estado. A expansão possibilita a criação de mais espaços e serviços dedicados ao atendimento da população idosa, fortalecendo as redes de apoio existentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

