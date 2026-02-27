spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Paraná Conclui Formação de Especialistas para Fortalecer o SUS

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Escola de Saúde Pública do Paraná/SESAFoto: Escola de Saúde Pública do Paraná/SESA

No Paraná, a formação de novos especialistas em saúde foi concluída com uma cerimônia que destacou a importância de melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Especializações Estratégicas

Os programas de residência incluíram especializações em áreas prioritárias como enfermagem obstétrica, saúde mental, psiquiatria, cirurgia geral e dermatologia. Essas áreas foram escolhidas devido à sua relevância para o fortalecimento do sistema de saúde pública.

Impacto no Sistema de Saúde

A formação de novos profissionais visa atender a demanda crescente por serviços especializados no SUS, melhorando a qualidade do atendimento e reduzindo o tempo de espera por tratamentos especializados.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

9
spot_img
Artigo anterior
Diálogos Entre Brasil e Chile Fortalecem Pesquisa Social
Diálogos Entre Brasil e Chile Fortalecem Pesquisa Social
Próximo artigo
Flamengo perde título da Recopa em confronto acirrado contra Lanús
Flamengo perde título da Recopa em confronto acirrado contra Lanús
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares