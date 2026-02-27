Diálogos Entre Brasil e Chile Fortalecem Pesquisa Social

O projeto de pesquisa 'Produção do conhecimento e investigação social: diálogos entre o Trabalho Social Brasileiro e Chileno', coordenado pela professora Sandra Lourenço de Andrade Fortuna, destaca-se como um exemplo de colaboração internacional no campo das ciências sociais. A iniciativa surgiu a partir de uma parceria de longa data entre a professora Sandra e o professor Javier Antonio León Aravena, da Universidade do Bío-Bío, no Chile. Essa instituição pública, fundada em 1988, acolhe mais de 10 mil estudantes em diversos campi.

Início da Colaboração Internacional

Em julho de 2019, o professor Javier visitou a Universidade Estadual de Londrina (UEL) para participar de atividades acadêmicas, como palestras e avaliações em congressos internacionais. Ele também integra o Conselho Editorial da revista Serviço Social em Revista da UEL. A partir dessa visita, a colaboração entre as instituições começou a ser formalizada, resultando no registro do projeto que entrou em execução em outubro do mesmo ano.

Desafios e Avanços Durante a Pandemia

A pandemia de COVID-19 não interrompeu o progresso do projeto. A equipe continuou com encontros remotos regulares, envolvendo professores de diversas áreas temáticas. Além disso, foram realizados eventos online, como aulas inaugurais. A professora Sandra também atua como avaliadora em uma revista chilena e planeja visitar a Universidade do Bío-Bío para participar de atividades acadêmicas semelhantes às realizadas por Javier no Brasil.

Importância do Intercâmbio Acadêmico

O intercâmbio acadêmico é visto como essencial para fortalecer a formação profissional e discutir planos de estudo. O professor Javier destaca a importância do diálogo e da colaboração entre instituições para abordar problemas sociais complexos, como a assistência a povos originários e a imigração, além de questões como pobreza e crime organizado. Ele também reforça o respeito pela produção científica brasileira e enxerga na troca de experiências uma oportunidade de aprendizado mútuo.

Reflexões Sobre o Futuro do Trabalho Social

Os pesquisadores observam um movimento histórico de avanços e retrocessos na formação e atuação profissional no campo do trabalho social, influenciado pelas políticas governamentais e outras forças. A professora Sandra lembra que, nos anos 70, a profissão passou por uma reconceitualização importante, criando um novo marco teórico de atuação. As diferenças nas constituições e políticas públicas de cada país também são destacadas, assim como a necessidade de compartilhar conhecimentos e colocar os direitos sociais no centro das discussões.

Fonte: https://operobal.uel.br