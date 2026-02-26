Cidades Afetadas por Chuvas Recebem R$ 1,4 Milhão para Assistência

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou um repasse de R$ 1,43 milhão para municípios do Sudeste atingidos por fortes chuvas. As cidades beneficiadas incluem Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais; Lajes do Muriaé e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; e Peruíbe, em São Paulo.

Distribuição dos Recursos

Os recursos serão utilizados para abrigar pessoas desabrigadas e fornecer mantimentos. Juiz de Fora lidera com R$ 550 mil destinados ao acolhimento de 1.500 pessoas. Ubá recebeu R$ 220 mil para 500 desabrigados. No Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Lajes do Muriaé receberam R$ 243 mil e R$ 20 mil, respectivamente. Em Peruíbe, o montante é de R$ 200 mil, que será usado para ajudar 357 pessoas.

Critérios de Repasses e Apoio

Para cada grupo de 50 desabrigados, o MDS repassa R$ 20 mil aos municípios. Os gestores locais devem enviar um ofício ao MDS para solicitar o cofinanciamento. Profissionais da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (ForSUAS) estão atuando nas áreas afetadas, fornecendo suporte e avaliando as necessidades.

Cestas de Alimentos e Benefícios Sociais

Mais de 8,8 mil cestas de alimentos foram enviadas a Juiz de Fora, Peruíbe e Nova Iguaçu. Além disso, o ministério solicitou ao INSS a antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para beneficiários em áreas críticas. O Bolsa Família também terá ajustes para atender melhor as famílias impactadas.

Impacto do Programa Bolsa Família

Em Juiz de Fora, 23,8 mil famílias foram beneficiadas em fevereiro, com um repasse total de R$ 16,5 milhões. Em Ubá, 4,9 mil famílias receberam R$ 3,2 milhões, enquanto em Matias Barbosa, 867 famílias foram contempladas com R$ 746 mil.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br