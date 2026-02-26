Neymar Conduz Santos à Primeira Vitória no Brasileirão

O atacante Neymar foi a estrela do jogo ao liderar o Santos em uma vitória por 2 a 1 contra o Vasco, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desempenho de Neymar

Neymar marcou os dois gols do Santos e demonstrou seu poder de decisão em campo. Aos 25 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um passe de Moisés e finalizou de forma precisa, superando o goleiro adversário.

Movimentação na Tabela

Com esta vitória, o Santos acumulou quatro pontos e alcançou a 13ª posição na classificação. O Vasco, por sua vez, continua na última posição com apenas um ponto.

Detalhes do Jogo

Depois de um gol de empate do Vasco aos 42 minutos do primeiro tempo, Neymar garantiu a vitória do Santos ao marcar novamente aos 15 minutos do segundo tempo, com um toque de cobertura que selou o placar final.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br