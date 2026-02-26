Parlamentares solicitam anulação de votação em CPMI do INSS

Um grupo de integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enviou um requerimento ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), solicitando a anulação da votação ocorrida na última quinta-feira (26). Os parlamentares acusam o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), de fraude e pedem que o caso seja analisado pela Comissão de Ética do Senado. O documento foi assinado por 14 parlamentares.

Acusações de Irregularidades

O requerimento inclui fotografias apresentadas como evidências de irregularidades em uma sessão tumultuada que aprovou 87 requerimentos, incluindo quebras de sigilos bancários e fiscais de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula. Os parlamentares argumentam que a votação foi "eivada de vício", comprometendo a legalidade do processo legislativo e projetando insegurança jurídica sobre os atos subsequentes.

Provas Apresentadas

Foram apresentadas cinco imagens para comprovar a presença de votos contrários, o que, segundo os parlamentares, alteraria o resultado da votação. As imagens mostram senadores e deputados em pé, com os braços erguidos, manifestando-se de forma visível contra os requerimentos.

Contestação do Senador Carlos Viana

O senador Carlos Viana afirmou à imprensa que confia no cumprimento do regimento da Casa e que espera que todas as versões dos acontecimentos durante a votação sejam consideradas pelo presidente do Senado. Ele expressou confiança na continuidade dos requerimentos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br