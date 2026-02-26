quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Parlamentares solicitam anulação de votação em CPMI do INSS

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Lula Marques/Agência Brasil.

Um grupo de integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enviou um requerimento ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), solicitando a anulação da votação ocorrida na última quinta-feira (26). Os parlamentares acusam o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), de fraude e pedem que o caso seja analisado pela Comissão de Ética do Senado. O documento foi assinado por 14 parlamentares.

Acusações de Irregularidades

O requerimento inclui fotografias apresentadas como evidências de irregularidades em uma sessão tumultuada que aprovou 87 requerimentos, incluindo quebras de sigilos bancários e fiscais de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula. Os parlamentares argumentam que a votação foi "eivada de vício", comprometendo a legalidade do processo legislativo e projetando insegurança jurídica sobre os atos subsequentes.

Provas Apresentadas

Foram apresentadas cinco imagens para comprovar a presença de votos contrários, o que, segundo os parlamentares, alteraria o resultado da votação. As imagens mostram senadores e deputados em pé, com os braços erguidos, manifestando-se de forma visível contra os requerimentos.

Contestação do Senador Carlos Viana

O senador Carlos Viana afirmou à imprensa que confia no cumprimento do regimento da Casa e que espera que todas as versões dos acontecimentos durante a votação sejam consideradas pelo presidente do Senado. Ele expressou confiança na continuidade dos requerimentos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

0
spot_img
Artigo anterior
Moradores de MG Podem Sacar FGTS Após Chuvas Intensas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress