Moradores de MG Podem Sacar FGTS Após Chuvas Intensas

A partir desta sexta-feira (27), os residentes das cidades mineiras de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, afetadas por fortes chuvas, terão acesso ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor disponível para retirada é de até R$ 6.220, conforme informado pela Caixa Econômica Federal.

Como Solicitar o Saque do FGTS

Os interessados devem utilizar o Aplicativo FGTS para realizar a solicitação. É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter efetuado saque por calamidade nos últimos 12 meses. O processo é inteiramente digital, facilitando o acesso dos usuários.

Passo a Passo para Solicitação

1. Baixe o aplicativo FGTS e complete o cadastro. 2. Acesse 'Solicitar seu saque 100% digital' ou vá em 'Saques' e escolha 'Solicitar saque'. 3. Selecione 'Calamidade pública', informe o nome do município e escolha-o na lista. 4. Escolha o tipo de comprovante de endereço, insira o CEP e o número da residência. 5. Envie foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da calamidade. 6. Selecione a conta para depósito do valor (Caixa ou outro banco) e finalize a solicitação.

Apoio às Famílias Afetadas

A Caixa Econômica, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania, está arrecadando recursos para auxiliar as famílias impactadas pelos temporais. As doações podem ser realizadas via depósito em conta ou Pix, utilizando a chave 31999910733.

Impacto das Chuvas em Minas Gerais

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de óbitos devido às chuvas na região da Zona da Mata mineira alcançou 59. As operações de busca e resgate continuam em vários pontos, incluindo seis frentes em Juiz de Fora e duas em Ubá.

