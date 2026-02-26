Homem Detido por Agressão a Pai Idoso e Cadeirante em Londrina

Um homem foi detido em Londrina após ser acusado de agredir seu pai, um idoso de 80 anos que utiliza cadeira de rodas. O incidente ocorreu na residência da família, localizada em um bairro residencial da cidade, e gerou grande repercussão entre os vizinhos.

Detalhes do Ocorrido

A polícia foi acionada por testemunhas que ouviram gritos vindos da casa. Ao chegar ao local, os oficiais encontraram o idoso com sinais de agressão e o filho, que não teve a identidade revelada, foi imediatamente detido. O idoso foi encaminhado para um hospital local para avaliação médica.

Repercussão na Comunidade

Os vizinhos expressaram choque e tristeza com o ocorrido, destacando que a família era conhecida na comunidade. Organizações locais de apoio a idosos reforçaram a importância de denúncias em casos de violência doméstica.

Fonte: https://taroba.com.br