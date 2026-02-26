quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Homem Detido por Agressão a Pai Idoso e Cadeirante em Londrina

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Portal Tarobá

Um homem foi detido em Londrina após ser acusado de agredir seu pai, um idoso de 80 anos que utiliza cadeira de rodas. O incidente ocorreu na residência da família, localizada em um bairro residencial da cidade, e gerou grande repercussão entre os vizinhos.

Detalhes do Ocorrido

A polícia foi acionada por testemunhas que ouviram gritos vindos da casa. Ao chegar ao local, os oficiais encontraram o idoso com sinais de agressão e o filho, que não teve a identidade revelada, foi imediatamente detido. O idoso foi encaminhado para um hospital local para avaliação médica.

Repercussão na Comunidade

Os vizinhos expressaram choque e tristeza com o ocorrido, destacando que a família era conhecida na comunidade. Organizações locais de apoio a idosos reforçaram a importância de denúncias em casos de violência doméstica.

Fonte: https://taroba.com.br

2
spot_img
Artigo anterior
Distribuição Gratuita de Mudas de Árvores Acontece na Avenida Maringá Neste Sábado
Próximo artigo
Moradores de MG Podem Sacar FGTS Após Chuvas Intensas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress