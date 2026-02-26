quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Distribuição Gratuita de Mudas de Árvores Acontece na Avenida Maringá Neste Sábado

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Neste sábado (28), a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) promoverá uma ação de distribuição gratuita de mudas de árvores na Avenida Maringá, nº 2.400, em parceria com o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL). O evento ocorrerá das 8h30 às 11h30 e não é necessário realizar inscrição prévia para participar.

Variedade de Espécies Disponíveis

Serão disponibilizadas cerca de 400 mudas de diversas espécies, incluindo árvores nativas e exóticas, frutíferas e não frutíferas. Entre as espécies oferecidas estão araçá, amora, ingá, calabura, grumixama, gabiroba, pitanga, acerola, e variedades de ipê e canela. Cada pessoa poderá retirar até duas mudas, seguindo a ordem de chegada.

Colaboração e Orientações

A Sema contará com a presença de servidores do Viveiro Municipal e da Assessoria de Educação Ambiental para orientar o público sobre o plantio e os cuidados necessários com as mudas. O CEAL, além de ceder seu espaço, também apoia a divulgação da iniciativa.

Recomendações para Plantio

As mudas frutíferas são indicadas para plantio em quintais ou chácaras, enquanto as demais podem ser plantadas em calçadas. Participantes receberão material informativo para auxiliar na escolha do local ideal para o plantio.

A ação de distribuição de mudas já foi realizada anteriormente no CEAL, em 2025, quando quase 500 unidades foram distribuídas à população.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

1
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

