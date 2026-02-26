Brasil Inicia Participação no Grand Slam de Judô em Tashkent

O judô brasileiro começa sua participação no Grand Slam de Tashkent, Uzbequistão, nesta sexta-feira (27), às 2h30 no horário de Brasília. Este evento é a segunda etapa do calendário da Federação Internacional de Judô (IJF) e contará com 370 atletas de 39 países, incluindo 15 representantes brasileiros, sendo seis mulheres e nove homens.

Destaques do Brasil

Entre os judocas brasileiros, destaca-se Michel Augusto, que ocupa a vice-liderança no ranking da categoria até 60 quilos. Além dele, outros atletas como Roger Pereira (-60 kg), Ronald Lima (-66 kg), Gabriela Conceição (-52 kg), Bianca Reis (-57 kg) e Jéssica Lima (-57 kg) também competirão. As lutas serão transmitidas ao vivo pelo canal Time Brasil no YouTube.

Histórico e Expectativas

O Grand Slam de Tashkent tem uma importância significativa para o judô brasileiro, sendo que na edição de 2022, atletas como Rafaela Silva e Mayra Aguiar conquistaram medalhas de ouro. A temporada de 2026 começou promissora para o Brasil, com Rafaela Silva vencendo o ouro no Grand Slam de Paris.

Programação das Lutas

As competições se estendem até domingo, 1º de março, distribuindo até 1000 pontos no ranking mundial. Os brasileiros competem em diferentes categorias, com preliminares ocorrendo nas madrugadas e finais às 9h da manhã.

