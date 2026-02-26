quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Importância da Polícia Federal no Combate ao Feminicídio

Destaques
© Lula Marques/Agência Brasil

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou a importância da instituição no combate ao feminicídio no Brasil. Durante entrevista ao programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional, ele discutiu o papel da PF, especialmente em São Paulo, em apoio às polícias civil e militar.

Integração e Tecnologia

Rodrigues enfatizou que a Polícia Federal atua em conjunto com agências estaduais, oferecendo suporte tecnológico e conhecimento investigativo. Essa cooperação é essencial para a prevenção e efetividade das ações contra o feminicídio.

Desafios do Feminicídio

O diretor-geral ressaltou que o feminicídio é um crime de difícil atuação, muitas vezes ligado a relações íntimas e familiares. Apesar do aumento nos casos, a PF se mantém empenhada em enfrentar o problema em todas as suas dimensões.

Condenação dos Envolvidos no Caso Marielle

Andrei Rodrigues elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal na condenação dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão evidencia a força das instituições brasileiras contra o crime organizado.

Investigação do Banco Master

Sobre o caso do Banco Master, Rodrigues afirmou que a presença de investigados em comissões parlamentares não é obrigatória, respeitando o direito ao silêncio durante os interrogatórios.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

