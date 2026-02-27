sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Flamengo perde título da Recopa em confronto acirrado contra Lanús

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Reuters/Sergio Moraes/Direitos Reservados

O Flamengo foi superado pelo Lanús na final da Recopa Sul-Americana, com um resultado de 3 a 2 na prorrogação, em partida realizada na noite de quinta-feira (26) no Maracanã, Rio de Janeiro. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0 na Argentina, o Flamengo precisava reverter o placar para conquistar o título.

Desenvolvimento do Jogo

O time rubro-negro começou a partida buscando o domínio das ações, mas viu o Lanús sair na frente após um erro da defesa. Aos 28 minutos, o lateral Ayrton Lucas recuou a bola para o goleiro Rossi, que escorregou, permitindo que Castillo marcasse para os argentinos.

A resposta do Flamengo foi rápida. Aos 33 minutos, após um toque de mão de Carrera dentro da área, o juiz marcou pênalti. Arrascaeta cobrou com precisão, empatando a partida.

Segundo Tempo e Prorrogação

No segundo tempo, o técnico Filipe Luís fez alterações para tornar o time mais ofensivo. Aos 34 minutos, outro pênalti foi assinalado a favor do Flamengo, após revisão do VAR. Jorginho converteu, levando o jogo para a prorrogação.

Durante o tempo extra, a equipe do Flamengo demonstrou sinais de cansaço. O Lanús aproveitou, com Canale marcando de cabeça aos 12 minutos. Pouco depois, Bou selou a vitória dos argentinos ao aproveitar um erro do goleiro Rossi.

Consequências para o Flamengo

Este resultado marca a segunda perda de título pelo Flamengo nesta temporada, após a derrota para o Corinthians na Supercopa Rei. A equipe agora volta suas atenções para as próximas competições, buscando superar os reveses recentes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

