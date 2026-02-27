Mostra em São Paulo Apresenta Curtas de Alunos de Baixa Renda

O CineSesc, em São Paulo, será palco neste sábado (28) da exibição de oito curtas-metragens de ficção produzidos por alunos de baixa renda, marcando o encerramento do projeto É Nóis na Fita.

Projeto É Nóis na Fita

O projeto É Nóis na Fita é uma iniciativa de formação audiovisual que oferece cursos gratuitos de cinema para jovens de baixa renda na capital paulista. Sob a coordenação da atriz e diretora Eliana Fonseca, o projeto visa democratizar o acesso ao cinema e promover a inclusão cultural.

Impacto Social e Cultural

Além de resultados artísticos notáveis, o projeto proporciona inserção no mercado audiovisual e encontros significativos que impactam a vida dos participantes. Eliana Fonseca destaca que o curso eleva a autoestima dos jovens, tornando-os mais confiantes e criativos.

Exibições Online e Presenciais

A mostra no CineSesc também disponibilizará três documentários online, acessíveis com legendas descritivas no site do projeto. Os curtas abordam temas como identidade, pertencimento e desigualdades sociais.

A sessão presencial ocorrerá na Rua Augusta, às 11h, com entrada gratuita. Mais detalhes estão disponíveis no site www.enoisnafita.com.br.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br