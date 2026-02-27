sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Eventos Culturais em Curitiba: Música Clássica e Novas Exposições

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
CCTG - FicçõesFoto: Flávia Canavarro

Curitiba está repleta de atrações culturais neste final de semana, com destaque para apresentações musicais e novas exposições artísticas. A cidade oferece opções para todos os gostos, promovendo a cultura e a arte de forma acessível.

Apresentação de Música Clássica

No vão livre do Museu Oscar Niemeyer (MON), a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) apresenta o concerto 'Mostly Mozart', que inclui obras de Mozart e Schubert. O evento é gratuito e promete atrair amantes da música clássica de toda a região.

Novas Exposições de Arte

Duas novas exposições estreiam em Curitiba. No Museu Paranaense (MUPA), a exposição 'Vitrine Panfletária' oferece uma reflexão sobre a comunicação visual. Já no Museu Casa Alfredo Andersen, a exposição 'Entre a Forma e o Tempo, um Conceito Abstrato' convida o público a explorar conceitos artísticos abstratos.

Espetáculo Teatral

A peça 'Ficções' chega a Curitiba, inspirada no best-seller 'Sapiens'. O espetáculo tem sido um sucesso em diversas cidades e promete encantar o público com sua narrativa envolvente.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

