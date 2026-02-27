Modernização na Captação de Água em Ibiporã é Concluída com Sucesso

A modernização do sistema de captação de água em Ibiporã foi concluída com êxito. A troca das bombas de água é parte de um projeto que visa melhorar o abastecimento e a eficiência do sistema hídrico local.

Importância da Modernização

O projeto de modernização é crucial para assegurar que a população de Ibiporã tenha acesso contínuo a água de qualidade. Com a instalação das novas bombas, espera-se uma redução significativa nos custos operacionais e um aumento na capacidade de captação.

Benefícios para a Comunidade

A conclusão desta etapa do projeto trará benefícios diretos para os moradores, como uma melhoria na regularidade do abastecimento e uma resposta mais ágil às demandas por água, especialmente em períodos de alta demanda.

Próximos Passos

Com a modernização concluída, as autoridades locais agora se concentram na manutenção contínua do sistema e na implementação de novas tecnologias que possam aprimorar ainda mais a eficiência hídrica em Ibiporã.

Fonte: https://taroba.com.br