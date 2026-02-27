Previsão do Tempo: Calor Intenso no Interior e Nebulosidade na Capital neste Fim de Semana

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um fim de semana com temperaturas elevadas no interior do estado, enquanto a capital deve enfrentar maior nebulosidade. As condições climáticas variam significativamente entre as regiões, com o interior experimentando um calor intenso.

Possibilidade de Chuva Isolada

Embora o interior do Paraná deva registrar calor intenso, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No entanto, os volumes esperados são inferiores aos registrados em algumas cidades ao longo da semana, quando ocorreu chuva intensa.

Nebulosidade em Curitiba

Em Curitiba, a previsão é de que a nebulosidade predomine, diferindo das condições mais quentes do interior. A cidade deve apresentar temperaturas mais amenas, sem previsão de eventos climáticos significativos.

