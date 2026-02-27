sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
78 %
4.6kmh
20 %
sex
30 °
sáb
30 °
dom
30 °
seg
29 °
ter
30 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Previsão do Tempo: Calor Intenso no Interior e Nebulosidade na Capital neste Fim de Semana

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
CarlópolisFoto: AEN

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um fim de semana com temperaturas elevadas no interior do estado, enquanto a capital deve enfrentar maior nebulosidade. As condições climáticas variam significativamente entre as regiões, com o interior experimentando um calor intenso.

Possibilidade de Chuva Isolada

Embora o interior do Paraná deva registrar calor intenso, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No entanto, os volumes esperados são inferiores aos registrados em algumas cidades ao longo da semana, quando ocorreu chuva intensa.

Nebulosidade em Curitiba

Em Curitiba, a previsão é de que a nebulosidade predomine, diferindo das condições mais quentes do interior. A cidade deve apresentar temperaturas mais amenas, sem previsão de eventos climáticos significativos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

1
spot_img
Artigo anterior
Modernização na Captação de Água em Ibiporã é Concluída com Sucesso
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress