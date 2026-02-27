sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Formação de Especialistas Fortalece o SUS no Paraná

Redação Portal Cambé
Saúde do Paraná conclui formação de novos especialistas para fortalecer atendimento no SUSFot...

O Estado do Paraná concluiu recentemente a formação de novos especialistas em áreas cruciais para o Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia de encerramento destacou a importância dessas residências, que abrangem disciplinas como enfermagem obstétrica, saúde mental, psiquiatria, cirurgia geral e dermatologia.

Importância das Residências

As residências uniprofissionais e multiprofissionais visam suprir a demanda por profissionais qualificados no SUS. Essas especializações são fundamentais para melhorar a qualidade do atendimento e garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde eficientes e humanizados.

Áreas Estratégicas

Os programas de residência focam em áreas estratégicas como enfermagem obstétrica, que desempenha um papel vital em cuidados pré-natais e pós-parto, e saúde mental, que é essencial para abordar questões psicológicas e psiquiátricas da população.

Contribuição para o SUS

Com a formação desses novos especialistas, espera-se um impacto positivo no SUS, tanto no atendimento direto aos pacientes quanto no desenvolvimento de políticas públicas de saúde mais eficazes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

