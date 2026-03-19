Londrina Recebe Carreta de Oftalmologia para Ampliar Atendimentos na Saúde

Londrina se prepara para receber a Carreta de Oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde destinada ao atendimento oftalmológico especializado. O anúncio foi feito pelo prefeito Tiago Amaral e pela secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, após reunião com Rodrigo Oliveira, diretor do programa. A chefe da 17ª Regional de Saúde, Lúcia Lopes, também participou do encontro.

Chegada e Operação da Carreta

A carreta está prevista para chegar a Londrina no dia 10 de abril. A unidade móvel oferecerá consultas, exames diagnósticos e cirurgias de catarata, conforme necessário. O diretor Rodrigo Oliveira destacou que a carreta pode realizar, em média, 150 atendimentos diários e, durante a fase cirúrgica, até 80 procedimentos por dia.

Investimento e Expansão do Programa

O programa Agora Tem Especialistas, que já executou entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões no Paraná, agora destina R$ 78 milhões para ampliar sua atuação no estado. Londrina se destaca nesse novo ciclo, com capacidade para acessar esses recursos e aumentar o atendimento à população.

Impacto na Saúde de Londrina

O prefeito Tiago Amaral celebrou a chegada da carreta, ressaltando que a oftalmologia é uma área crítica na saúde pública de Londrina. A medida visa acelerar atendimentos e reduzir filas, devolvendo qualidade de vida à população. Londrina lidera em cirurgias eletivas no Paraná, tendo subido da 17ª para a 1ª posição em 2025.

Desafios e Expectativas Futuras

Vivian Feijó, secretária de Saúde, destacou que a cidade possui 12 mil pacientes aguardando atendimento oftalmológico. A chegada da carreta representa um importante passo para atender essas demandas, que incluem catarata e pterígio, além de avaliações clínicas e cirurgias.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br