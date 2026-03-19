Fifa Investirá R$ 4,2 Bilhões na Copa Feminina de 2027 no Brasil

A Fifa anunciou um investimento significativo de 800 milhões de dólares, ou aproximadamente R$ 4,2 bilhões, para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil. Esta iniciativa foi divulgada em um relatório apresentado em Zurique, na Suíça, após uma reunião do conselho da Fifa nesta quinta-feira (19).

Investimento Dobrado

O montante anunciado representa o dobro do valor investido na última edição do Mundial Feminino, que ocorreu na Austrália e na Nova Zelândia. Este aumento significativo ressalta o compromisso da Fifa em promover e desenvolver o futebol feminino em escala global.

Detalhes do Evento

A Copa Feminina de 2027 acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho. Oito estádios brasileiros serão os palcos dos jogos, incluindo o icônico Maracanã no Rio de Janeiro, a Arena Fonte Nova em Salvador, e o Mineirão em Belo Horizonte. Outros locais são a Arena Itaquera em São Paulo, o Estádio Nacional em Brasília, a Arena Castelão em Fortaleza, o Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, e a Arena Pernambuco em Recife.

Histórico da Competição

Esta será a décima edição do torneio, com o Brasil recebendo a competição pela primeira vez. Em edições anteriores, o Mundial Feminino passou por países como China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, além da recente edição na Austrália e Nova Zelândia em 2023.