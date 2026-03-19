Mutirão da Portos do Paraná Recolhe Quase 200 kg de Resíduos em Manguezais

A Portos do Paraná realizou recentemente um mutirão que resultou na coleta de quase 200 kg de resíduos nos manguezais, uma ação significativa para a preservação do ecossistema costeiro. Essa iniciativa, que ocorre desde 2016, visa reduzir o impacto ambiental causado pelo acúmulo de lixo na região litorânea do Paraná.

Destino dos Resíduos Coletados

Os materiais recicláveis recolhidos durante o mutirão serão encaminhados à Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná. Isso garante que os resíduos tenham um destino adequado e contribuam para a economia circular, ao invés de prejudicarem o meio ambiente.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br