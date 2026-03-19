Deputada Fabiana Bolsonaro e Controvérsia do Blackface na Alesp

A deputada estadual de São Paulo, Fabiana Bolsonaro, gerou polêmica após pintar o rosto e os braços de preto durante um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A ação foi uma crítica à deputada federal Erika Hilton (PSOL). O incidente ocorreu na quarta-feira, dia 18 de outubro.

Declaração de Cor na Justiça Eleitoral

Apesar de se identificar como 'branca' durante o discurso, Fabiana Bolsonaro havia se declarado parda ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao concorrer ao cargo em 2022. Essa informação consta no site DivulgaCand do TSE, levantando questões sobre a veracidade de sua declaração.

Reação e Consequências

A atitude de Fabiana Bolsonaro gerou indignação entre outros parlamentares, resultando em pedidos de cassação por prática de blackface e falas consideradas transfóbicas. A deputada Monica Seixas, também do PSOL, destacou o caso em suas redes sociais, chamando a atenção para a incoerência nas declarações de cor da colega.

Verbas do Fundo Eleitoral

Candidatos que se declaram pardos ou negros podem receber verbas do Fundo Eleitoral. Fabiana recebeu R$ 1.593,33 desse repasse em 2022, o que levanta questionamentos sobre sua autodeclaração racial.

Sobrenome e Afinidade Política

Apesar de usar o sobrenome Bolsonaro, Fabiana não possui parentesco com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu nome de nascimento é Fabiana de Lima Barroso e ela adotou o sobrenome devido à afinidade ideológica com o ex-presidente, atualmente preso em Brasília.

Entenda o Contexto

A manifestação controversa de Fabiana ocorreu enquanto ela criticava a eleição de Erika Hilton para a Comissão da Mulher, na Câmara. Durante seu discurso, ela afirmou que ser mulher não é uma questão de aparência, mas de identidade, gerando reações negativas devido ao teor de suas declarações.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br