Lula Destaca Importância das Terras Raras para a América do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou, em discurso realizado em São Bernardo do Campo, a relevância das terras raras e minerais críticos do Brasil para o fortalecimento da América do Sul. Segundo Lula, esses recursos são essenciais para recuperar a cidadania da região.

Exploração de Recursos Naturais

Lula criticou a exploração histórica de recursos naturais por países estrangeiros, comparando com práticas passadas de colonização. Ele destacou a necessidade de união dos países sul-americanos para garantir que os benefícios desses recursos fiquem na região.

Resposta a Donald Trump

O discurso de Lula também foi uma resposta ao interesse manifestado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na exploração dos minérios críticos brasileiros. Lula afirmou que a solução para os problemas da América do Sul deve vir de dentro, sem intervenção estrangeira.

Homenagem a Mujica

Durante o evento, Lula participou da entrega do título de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica pela Universidade Federal do ABC. Mujica foi elogiado por seu papel como líder humanitário e defensor da integração regional.

Legado de Mujica

Mujica, falecido em 2023, foi lembrado como um inspirador de valores democráticos e éticos. A cerimônia contou com a presença de Lucía Topolansky, que destacou o impacto de Mujica na educação e integração latino-americana.