Polícia realiza reunião com torcidas organizadas para garantir segurança no Athletiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoveu um encontro com representantes das torcidas organizadas para discutir o esquema de segurança do próximo clássico Athletiba. Essa reunião teve como objetivo principal garantir a segurança dos torcedores durante o evento.

Planejamento Estratégico

Durante a reunião, foram abordados pontos estratégicos relacionados à segurança, incluindo a definição de rotas e horários de deslocamento das torcidas. Esse planejamento visa minimizar o risco de confrontos entre torcedores e assegurar que todos cheguem e saiam do estádio com tranquilidade.

Reforço do Policiamento

Outro ponto importante discutido foi o reforço do policiamento nos arredores do estádio. A presença policial será intensificada nos principais acessos e terminais de transporte coletivo, visando garantir a segurança e a fluidez no deslocamento dos torcedores.