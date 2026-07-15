Justiça Federal reforça combate ao crime organizado no setor de combustíveis

O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou, nesta quarta-feira (15), uma reunião técnica no Rio de Janeiro para discutir estratégias de enfrentamento ao crime organizado no mercado formal de combustíveis.

O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre órgãos de segurança, inteligência, fiscalização e regulação, buscando ações conjuntas para combater a atuação de organizações criminosas em setores estratégicos da economia.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou o compromisso da pasta em articular acordos e mobilizar forças policiais e de inteligência para enfrentar o avanço do crime organizado nesse segmento.

Segundo o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio Campos Moreira, o cenário atual exige a retomada do controle territorial pelo Estado. Ele ressaltou que, para as principais organizações criminosas, o tráfico de drogas tornou-se uma atividade secundária, sendo o domínio territorial utilizado para explorar toda a cadeia do comércio local, incluindo o setor de combustíveis, onde recursos ilícitos são lavados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br