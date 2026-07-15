Seleção masculina de vôlei do Brasil vence França e entra na zona de classificação na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou uma vitória importante sobre a França na noite desta quarta-feira (15), em Chicago, nos Estados Unidos. O placar foi de 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, no início da última semana da fase preliminar da Liga das Nações.

Com o resultado, o Brasil subiu da nona para a sétima posição na tabela, somando seis vitórias em nove partidas e entrando na zona de classificação para a fase final do torneio. O destaque da equipe foi o oposto Darlan, que marcou 13 pontos e contribuiu para o bom desempenho da equipe comandada pelo técnico Bernardinho.

Do outro lado, a seleção francesa, bicampeã olímpica, ficou em 12º lugar e está fora da disputa pelo mata-mata. Apenas as sete melhores equipes, entre 18 participantes, avançam para a próxima etapa, além da China, país-sede das finais.

Segundo o levantador Cachopa, a equipe soube lidar com a pressão e corrigiu falhas, especialmente no saque, o que foi decisivo para o resultado positivo.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (16), às 22h, para enfrentar os Estados Unidos, líderes da competição. Os próximos compromissos da seleção serão contra a Polônia, na sexta-feira (17), e contra a China, no domingo (19).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br