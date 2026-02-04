Um incêndio atingiu a comunidade da Capela, localizada na região noroeste da cidade de Santos, em São Paulo. De acordo com informações dos bombeiros, entre sete e oito moradias foram afetadas pelas chamas, mas não houve registro de feridos.

Mobilização e Combate ao Incêndio

O combate ao incêndio mobilizou um total de 27 bombeiros, que atuaram nas operações de controle e extinção do fogo. Na última atualização, às 20h, as equipes estavam em fase de rescaldo, garantindo a segurança da área afetada e evitando novos focos de incêndio.

Histórico de Incêndios na Região

Este incidente marca o terceiro incêndio registrado em um intervalo de apenas oito dias nas comunidades da região noroeste de Santos, especialmente no bairro Rádio Clube. Até o momento, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros não emitiram comentários oficiais sobre a situação.

Contexto da Comunidade

A comunidade da Capela está situada próxima à divisa com o município de São Vicente e abriga algumas das maiores comunidades da Baixada Santista. A região, que enfrenta desafios relacionados à segurança e infraestrutura, está em linha com projetos de reurbanização que visam investimentos superiores a R$ 50 milhões em recursos municipais, estaduais e federais.

