quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
20.4 ° C
20.4 °
20.4 °
94 %
1kmh
20 %
qui
30 °
sex
32 °
sáb
31 °
dom
29 °
seg
20 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Londrina terá 55 eventos de provas pedestres e ciclísticas em 2026

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) divulgou recentemente o calendário de eventos esportivos para 2026, que contará com um total de 55 provas pedestres e ciclísticas. Essa quantidade representa um aumento significativo em relação a 2025, que teve 48 eventos programados. A programação completa já está disponível no site da FEL.

Aumento no número de eventos

Em janeiro de 2023, Londrina já realizou dois eventos de destaque: a Cresol Run, com distâncias de 5KM e 10KM, e o Track e Field Experience Running, com provas de 4KM, 8KM e 11KM. O diretor técnico da FEL, Vilmar Caus, também conhecido como Mazinho, comentou sobre a importância de expandir o calendário, ressaltando os desafios envolvidos na organização dos eventos, que incluem a coordenação entre pedestres, ciclistas e o tráfego urbano.

Crescimento das corridas no Brasil

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO) revelou um crescimento notável no número de provas realizadas no Brasil. Em 2025, foram contabilizadas 5.241 corridas, um aumento de 85% em comparação com 2024, que teve 2.827 eventos. O estado de São Paulo liderou com 1.311 corridas, seguido por Paraná e Santa Catarina, com 645 e 478 eventos, respectivamente.

Impactos sociais e econômicos

Guilherme Piazzalunga, sócio-diretor da Capa Eventos, atribuiu o aumento das corridas à acessibilidade e à popularidade do esporte. Ele destacou que muitas pessoas, ao saírem do sedentarismo, começam com caminhadas e, gradualmente, passam a correr, utilizando apenas um tênis para a prática. Piazzalunga também enfatizou que o crescimento das provas impacta positivamente a saúde pública e a economia local, pois mais pessoas se tornam ativas e há um aumento na demanda por produtos e serviços relacionados ao esporte.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Feminicídio no Rio: Mulher com Medida Protetiva é Morta pelo Ex-Marido
Próximo artigo
Incêndio Atinge Comunidade na Região Noroeste de Santos
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress