A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) divulgou recentemente o calendário de eventos esportivos para 2026, que contará com um total de 55 provas pedestres e ciclísticas. Essa quantidade representa um aumento significativo em relação a 2025, que teve 48 eventos programados. A programação completa já está disponível no site da FEL.

Aumento no número de eventos

Em janeiro de 2023, Londrina já realizou dois eventos de destaque: a Cresol Run, com distâncias de 5KM e 10KM, e o Track e Field Experience Running, com provas de 4KM, 8KM e 11KM. O diretor técnico da FEL, Vilmar Caus, também conhecido como Mazinho, comentou sobre a importância de expandir o calendário, ressaltando os desafios envolvidos na organização dos eventos, que incluem a coordenação entre pedestres, ciclistas e o tráfego urbano.

Crescimento das corridas no Brasil

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO) revelou um crescimento notável no número de provas realizadas no Brasil. Em 2025, foram contabilizadas 5.241 corridas, um aumento de 85% em comparação com 2024, que teve 2.827 eventos. O estado de São Paulo liderou com 1.311 corridas, seguido por Paraná e Santa Catarina, com 645 e 478 eventos, respectivamente.

Impactos sociais e econômicos

Guilherme Piazzalunga, sócio-diretor da Capa Eventos, atribuiu o aumento das corridas à acessibilidade e à popularidade do esporte. Ele destacou que muitas pessoas, ao saírem do sedentarismo, começam com caminhadas e, gradualmente, passam a correr, utilizando apenas um tênis para a prática. Piazzalunga também enfatizou que o crescimento das provas impacta positivamente a saúde pública e a economia local, pois mais pessoas se tornam ativas e há um aumento na demanda por produtos e serviços relacionados ao esporte.

