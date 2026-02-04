No dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, uma mulher foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, mesmo possuindo uma medida protetiva contra seu ex-marido. Amanda Loureiro da Silva Mendes, de 25 anos, foi abordada pelo agressor armado nas proximidades de seu local de trabalho, no bairro de Quintino.

Detalhes do Crime

Imagens de câmeras de segurança registraram uma rápida discussão entre Amanda e seu agressor antes do disparo que resultou em sua morte. Apesar de ter sido socorrida e levada a uma unidade de saúde, a jovem não resistiu aos ferimentos. O agressor, que já havia cumprido pena por homicídio em 2019, foi localizado pela polícia poucas horas após o crime, no bairro vizinho de Madureira.

Histórico do Relacionamento

As investigações revelaram que o casal foi casado por sete anos e teve dois filhos, mas estavam separados há aproximadamente quatro meses. O autor do crime não aceitava o término do relacionamento e seguia a vítima, desrespeitando a medida protetiva, que já havia sido reiteradamente descumprida.

Estatísticas de Violência

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entre janeiro e novembro de 2025, foram registrados mais de 71 mil casos de violência doméstica contra mulheres. O Observatório de Violência contra a Mulher da Justiça do Rio recomenda que a medida protetiva deve ser solicitada em situações de agressão física, ameaças ou outras formas de violência.

Ações do Governo

O pacto assinado pelo presidente Lula estabelece a necessidade de ações coordenadas entre os Três Poderes para combater a violência contra mulheres e meninas no Brasil. O novo compromisso ressalta que a responsabilidade pelo enfrentamento à violência não deve recair apenas sobre as mulheres, mas sim envolver toda a sociedade.

