PMPR realiza prisão por tráfico de drogas em Matinhos

Polícia Militar
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou, na tarde de terça-feira (4), uma operação voltada para o combate ao tráfico de drogas no bairro Tabuleiro, localizado em Matinhos, no litoral paranaense. A ação ocorreu por volta das 17h, na Avenida Paraná, após a recepção de denúncias que indicavam a intensa venda de entorpecentes na área.

Ação Policial e Resultados

Durante a operação, equipes da RPA Centro-Caiobá aumentaram o policiamento na região e realizaram diligências que culminaram na abordagem de dois indivíduos suspeitos. Um adolescente, identificado pelas iniciais G.F.P., estava na posse de oito pedras de crack e dez eppendorfs de cocaína. Em seguida, o outro envolvido, chamado Matheus, foi encontrado com mais 11 pedras de crack e 12 eppendorfs de cocaína.

Consequências da Ação

Em decorrência da abordagem, a PMPR prendeu o adulto e apreendeu o menor, ambos foram levados à Polícia Judiciária para as devidas providências legais. A operação resultou na retirada de 19 pedras de crack, pesando aproximadamente quatro gramas, e 22 eppendorfs de cocaína, totalizando cerca de oito gramas. Além disso, foi apreendido um montante de R$ 277,00, possivelmente relacionado às atividades ilícitas.

A PMPR destaca a relevância das denúncias anônimas feitas pela população, que são fundamentais para o combate ao tráfico de drogas e para a promoção da segurança pública.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

