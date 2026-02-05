A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu um alerta devido ao aumento expressivo de casos de sarampo nas Américas. O número de registros da doença saltou de 446 em 2024 para 14.891 em 2025, representando um crescimento de 32 vezes. O aumento alarmante também foi observado em dados parciais de 2026, onde foram notificados 1.031 casos apenas em janeiro.

Concentração dos Casos

A grande maioria dos casos está concentrada na América do Norte, com o México, Canadá e Estados Unidos somando quase 95% dos registros de 2025. Estas três nações apresentaram 6.428, 5.436 e 2.242 casos, respectivamente. A Opas destaca que a maioria dos infectados não possui histórico de vacinação contra o sarampo.

Impacto no Brasil

O Brasil registrou 38 notificações de sarampo em 2025, sendo a maioria dos casos sem histórico vacinal. Apesar do aumento de casos em outros países da América, o Brasil mantém o status de país livre da doença, tendo recuperado esse certificado em 2024.

Importância da Vacinação

A vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo, sendo oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A primeira dose da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, deve ser administrada aos 12 meses, com uma segunda dose aos 15 meses. O Ministério da Saúde destaca a necessidade de atualização da carteira de vacinação para aqueles que não completaram o esquema vacinal.

Desafios e Vigilância

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, ressalta que o aumento de casos na América do Norte representa um risco constante para o Brasil. Ele enfatiza a importância de manter a vigilância e altos índices de vacinação para evitar a transmissão sustentada da doença no país.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br